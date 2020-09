Luce e Gas: tutti i segreti per risparmiare sulle bollette

Passiamo una vita senza pensare a quanto una luce accesa nella stanza accanto possa incidere sul costo delle bollette luce e gas finali. Fortunatamente però esistono dei trucchi che ci permetteranno di risparmiare il più possibile, basterà tenerli costantemente nella testa.

Luce e Gas: con questi rimedi sarete al sicuro dalle brutte sorprese

1 – Scegli bene la tariffa

Ciò vi farà risparmiare sulla bolletta dell’elettricità. Dovrete però considerare, in base all’utilizzo degli elettrodomestici nelle ore serali, nei weekend oppure durante tutta la giornata, se scegliere una tariffa monoraria o bioraria.

2 – Disabilita il salvaschermo del tuo PC

Avete presente quel salvaschermo animato che si attiva nel momento in cui il pc va in standby? Ecco, non è poi così bello. Perché? Il consumo che provoca ammonta ad enormi quantità di energie. Dunque, meglio lo spegnimento automatico piuttosto che uno schermo colorato!

3 – Spegni il televisore e tutti i dispositivi elettronici

Siamo tutti convinti del fatto che, spegnere la tv può bastare per risparmiare sulla bolletta di luce e gas. In realtà però, per abbassare davvero i costi si dovranno staccare le prese della corrente, oppure utilizzare delle comode ciabatte con l’interruttore.

4 – Ricorda che il PC portatile consuma meno

Sempre meglio optare per un computer portatile anziché scegliere la classica postazione pc.

5 – Scegli il forno a microonde

Il forno tradizionale richiede molta più energia per cucinare o scaldare i nostri piatti. Per questo motivo suggeriamo il microonde.

6 – Sostituisci gli elettrodomestici datati

La scelta di un vecchio modello ad un dispositivo più recente, non è affatto azzeccata. Con un nuovo elettrodomestico infatti il risparmio su luce e gas potrà arrivare fino a 150 euro l’anno.

7 – Non impostare mai al minimo la temperatura del frigorifero

Più basse saranno le temperature del frigorifero quanto più vi sarà dispendio di energia. Pertanto basterà impostare una temperatura media e adatta a conservare e preservare i cibi, senza ovviamente esagerare.

8 – Cambia le vecchie lampade con quelle a LED

Le vecchie lampade a incandescenza consumano molto più dei LED di oggi. Cambiateli e risparmierete sulle bollette di luce e gas.