Euronics sfida Expert con il nuovo volantino low cost, prezzi al 70%

Stando a quanto riportato da tanti utenti, il nuovo volantino di Euronics sarebbe di gran lunga superiore a quelli proposti dalla concorrenza. Il grande colosso dell’elettronica riesce infatti a proporre prezzi mai visti prima sul mercato, soprattutto per quanto concerne smartphone, pc e quant’altro.

Obiettivo è proprio quello di vincere ancora una volta il titolo di vettore più forte in assoluto all’interno del mondo delle vendite in ambito tecnologico. Tutti possono infatti usufruire di prezzi incredibili e soprattutto del finanziamento a tasso zero che l’azienda offre con pagamento delle rate a partire dal prossimo mese di gennaio. Inoltre c’è da dire che Euronics ha permesso alle persone per la prima volta in assoluto di acquistare anche all’interno del suo Store online con gli stessi prezzi che si trovano sul volantino.

Euronics offre il suo nuovo volantino con tanti prezzi impressionanti nel mondo dell’elettronica

Una delle occasioni assolute sul volantino di Euronics è chiaramente l’ultimo Samsung Galaxy S20+. Il top di gamma sudcoreano permette di essere acquistato ad un prezzo di 749 €, i quali risultano un’occasione vera e propria rispetto al prezzo di listino di 1029 €.

Ci sono poi anche altri prodotti molto interessanti come ad esempio Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A9 2020, LG K51s, Samsung Galaxy A21s, Oppo A72 e Oppo A5 2020. Per fornire a tutti la panoramica generale su tutti i prodotti in vendita nei negozi Euronics, ecco qui in basso il volantino completo.