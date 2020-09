DAZN: prezzi, orari e novità delle promozioni 2020/2021

DAZN è un servizio a pagamento di video streaming online, sia in diretta che on demand, di eventi sportivi. Il prezzo dello scorso anno ammontava a 9,99€ al mese. Il 2020 però ha in serbo delle grandi novità per la famosa piattaforma grazie all’abbonamento annuale dal costo di 99,99€. Va precisato che alla scadenza del primo mese il pagamento si rinnoverà in automatico pertanto, poco prima della data di scadenza, si potrà decidere se rinnovare l’abbonamento o no.

DAZN: le novità dalla piattaforma dedicata allo sport

Su Dazn gli abbonati potranno vedere le partite di Serie A TIM, ma anche tutti i match della Serie BKT, Liga, Ligue 1, EFL League Cup, Eredivisie e Championship, Major League Soccer (MLS), J1 League giapponese, Chinese Super League, Copa Libertadores e Copa Sudamericana.

Ovviamente non finisce qui, perché il servizio streaming regala agli sportivi tanti altri sport come football americano, boxe, arti marziali miste, World Rally Championship, il rugby e la CEV Champions League di pallavolo. Per di più, con la nuova offerta sono sbarcati i canali Eurosport 1 HD e 2 HD, dove vanno in onda Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta di ciclismo, Australian Open, Roland Garros e US Open di tennis, Formula E, 24 Ore di Le Mans, campionato WTCR di motori, Serie A ed Eurolega di basket, gli sport invernali e i Giochi Olimpici.

Dal 19 settembre inoltre la Serie A andrà in onda in esclusiva su Sky e su DAZN. Le altre 266 partite di Serie A, di cui 16 dei 20 match più importanti del torneo saranno sicuramente in diretta. Per ogni giornata su Sky Sport si potranno guardare 7 partite su 10.

In conclusione, il sabato avrà tre blocchi: 15.00, 18.00, 20.45. La domenica si giocherà alle 12.30, alle 15.00 e alle 18.00 con il posticipo alle ore 20.45 di venerdì o di lunedì.