Il rispetto dei limiti stradali sta alla base di una buona condotta automobilistica e del Codice Stradale. Eppure gli autovelox, fissi o mobili, rappresentano un rischio per gli automobilisti che si apprestano a compiere viaggio o usano molto la macchina per lavoro.

Esistono infatti delle applicazioni grazie alle quali è possibile evitare multe molto salate, senza considerare i punti della patente. Tra queste svetta Coyote:Autovelox GPS Traffico, un’applicazione che vi permetterà di risparmiare centinaia di euro in multe. Ecco spiegato qui di seguito il suo funzionamento.

Coyote, l’applicazione che vi eviterà tante multe sulle strade di tutta Italia

Il punto di forza di questa applicazione disponibile su Android è la sua comunità di utenti, grazie alla quale avrete aggiornamenti in tempo reale di ogni tipo. Infatti, oltre alla segnalazione degli autovelox lungo il percorso, potrete ricevere aggiornamenti sulla situazione del traffico, di pericoli lungo la strada. Inoltre, presente anche la segnalazione di condizione meteo critiche, incidenti, zone a traffico limitato.

Insomma, una protezione a 360 gradi che vi permetterà di viaggiare sicuri e tranquilli. Inoltre, come dicevo poco fa, sono gli stessi utenti a garantirne un funzionamento ottimale, grazie a segnalazioni costanti. Anche voi potete segnalare imprevisti, incidenti o posti di blocco lungo il cammino per aiutare la comunità di Coyote a mantenersi attiva e aggiornata in tempo reale.

Fateci sapere nei commenti se avete scaricato questa app e come vi state trovando nel suo utilizzo giornaliero. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna novità in merito e per rimanere aggiornate sulle ultime novità in campo tecnologico e molto altro.