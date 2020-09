Ognuno di noi ha sicuramente sentito nella propria vita la parola Carabinieri, anzi sicuramente ci ha avuto anche a che fare direttamente, magari nell’esporre un documento a seguito di un controllo presso un posto di blocco o perchè anche durante il rilascio di alcune dichiarazioni.

Ovviamente i carabinieri non sono solo multe e domande, infatti sono prima di tutto una forza armata italiana che si occupa di garantire la sicurezza e la libertà con onore entro le norme della costituzione italiana, a volte anche a costo della loro stessa vita, cosa assolutamente onorevole e rispettabile.

A quanto pare però i carabinieri ora hanno voluto far parlare di se in un modo forse inaspettato, l’Arma ha infatti rilasciato un’app per smartphone, suona strano ma è tutto vero, l’applicazione si chiama iCarabinieri ed è ora disponibile sia per Android che per iOS, vediamola insieme.

La nuova app dei Carabinieri

Ovviamente i Carabinieri, in quanto forza armata a diretto contatto con quello che è il tessuto sociale, tiene conto anche della sua evoluzione, rendendosi quindi conto di essere nell’epoca della digital technology, ha deciso di rilasciare la propria app ad hoc, con tante nuove potenzialità, dalla sezione “Dove siamo”, per trovare le stazioni più vicine, a quella “Concorsi” per restare sempre aggiornati su bandi per poter accedere all’arma.

Funzioni principali del “Dove Siamo”:

– Ricerca e triangolazione della posizione tramite GPS e rete dati GSM/Wifi, in modo da trovare la nostra esatta posizione.

– Visualizzazione della propria posizione sulla mappa direttamente in app.

– Visualizzazione del percorso sulla mappa per poter raggiungere il comando più vicino.

– È possibile avviare e una chiamata telefonica dall’app.

– Scheda con info in merito al Comando, compresi gli orari di apertura.