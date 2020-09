Oltre a test rigorosi per includere funzionalità come il supporto multi-dispositivo, WhatsApp sta anche lavorando per rendere l’interfaccia utente intuitiva e semplice. La società sta lanciando una nuova versione Beta in cui ha unito il pulsante di chiamata vocale e video nelle chat aziendali.

Come rilevato da WhatsAppBetaInfo, la funzione appare sulla nuova versione beta 2.20.201.4 di Android. Il nuovo pulsante Chiama integrerà sia l’opzione di chiamata vocale che video al suo interno.

WhatsApp Beta introdurrà una nuova interfaccia

Per effettuare una chiamata, l’utente deve toccare il pulsante di chiamata singola per visualizzare un sottomenu a comparsa. Avrà opzioni per effettuare una chiamata vocale / video. In questo modo lo spazio sopra la chat può essere utilizzato. Di conseguenza, il collegamento al catalogo ora appare a sinistra del pulsante di chiamata all’interno di una chat aziendale.

Per i principianti, un catalogo in WhatsApp è una versione semplificata di una vetrina mobile per le aziende. In questo modo, le persone possono sfogliare i prodotti di loro gradimento. Introdotta lo scorso anno, la funzione ha aiutato molte aziende sulla piattaforma. Tuttavia, il nuovo aggiornamento aggiunge una scorciatoia adeguata che lo rende più accessibile che mai.

Il collegamento al catalogo verrà visualizzato solo se un’azienda ha elencato almeno un prodotto. Inoltre, la nuova modifica del pulsante di chiamata è presente solo nelle chat aziendali al momento. Tuttavia, c’è la possibilità che questo possa arrivare anche in una versione normale.

Non è tutto, poiché l’azienda sta lavorando a una serie di funzionalità tra cui l’autenticazione tramite impronta digitale della sua versione web. Gli utenti Android possono partecipare al programma beta / aggiornare l’app sul Play Store per testarla. Detto questo, l’ultimo aggiornamento è limitato agli utenti Android e non c’è ancora nessuna parola su iOS.