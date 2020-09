Vodafone regala agli utenti l'Happy Friday: ecco cosa possono avere gratis

Vodafone non ha concesso sconti alla concorrenza durante gli ultimi anni ma lo stesso si potrebbe dire per gli utenti. Neanche coloro che desideravano una nuova promo del colosso colorato di rosso hanno ottenuto prezzi degni della concorrenza, soprattutto quella vista negli ultimi due anni.

Iliad ha dato prova di grande maturità, lanciando fin dal primo momento promo di alto livello e rubando clienti proprio a Vodafone. Per questo motivo il gestore anglosassone ha preparato tre promo molto interessanti, le quali probabilmente richiameranno molti ex utenti. Nel frattempo c’è l’Happy Friday, iniziativa del venerdì in casa Vodafone che offre dei regali. Oggi tutti possono avere gratis direttamente accedendo all’app MyVodafone ben 4 mesi gratis di cinema con Now TV.

Vodafone offre anche tre nuove promo per gli utenti che vogliono rientrare

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga