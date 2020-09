TIM in autunno continuerà a garantire ai suoi clienti una valida serie di iniziative legate al campo della telefonia mobile. Il provider italiano, in queste ultime settimane, ha modificato alcune sue iniziative per competere con gli altri operatori della scena nazionale.

Uno degli obiettivi prefissati da TIM è quello di attirare quanto più pubblico giovanile possibile. In questo campo, la sfida del gestore italiano è tutta con WindTre, protagonista con la sua iniziativa Young. Per pareggiare i conti, il gestore nazionale ha rivisto soglie e consumi per l’offerta Young Student Edition.

TIM offre 40 Giga a tutti i clienti: ecco l’offerta speciale del gestore

La Young Student Edition è ad oggi una delle offerte più complete di sempre. I clienti potranno beneficiare di consumi senza limiti per effettuare telefonate ed inviare SMS. Allo stesso tempo gli abbonati avranno a loro disposizione 40 Giga per la connessione web. Il prezzo di rinnovo di questa ricaricabile si attesta sugli 11,99 euro.

All’atto dell’attivazione sarà necessario corrispondere a TIM un contributo iniziale di 25 euro: 20 euro saranno utilizzati come credito residuo ed il primo mese di rinnovo per la ricaricabile è del tutto gratuito. Con le nuove condizioni, la Young Student Edition è dedicata ai clienti under 30.

Ovviamente TIM Young Student Edition è integrata da altri servizi extra. Nel bundle dell’offerta, la connessione per social e chat non prevede consumi aggiuntivi. Stesso discorso anche per le app di eLearning e per lo streaming musicale. Come di consueto, inoltre, i clienti avranno anche sei mesi gratis per la piattaforma TIMmusic Platinum.