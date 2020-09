A partire dallo scorso 23 settembre 2020 l’operatore Tim ha deciso di estendere la propria promozione online denominata Super, per tutte le offerte di rete fissa, attivabile sia nei negozi che online.

Tutti i clienti che decideranno di attivarla online però, avranno inclusi i primi due mesi dell’offerta gratuitamente. Scopriamo insieme tutti i dettagli della promozione.

Tim Super: se attivata online propone due mesi gratuitamente

Con il lancio delle nuove versioni TIM Super Wi-Fi e Wi-Fi TV a partire dal 30 Agosto 2020, l’operatore ha mantenuto valida sia per la promo base a 29.90 euro al mese che per le nuove con certificazione del Wi-Fi la promozione online che offre le chiamate illimitate incluse nel costo mensile finale. La promozione con chiamate illimitate, fino a qualche giorno fa, era valida solamente per le sottoscrizioni online.

A partire dal 23 settembre è partita oltre che online anche in tutti i canali di vendita, compresi i negozi, la “Promo Limited Edition” per tutto l’attuale portafoglio di offerte di rete fissa TIM Super, Super Wi-Fi e Wi-Fi TV, che offre anche in questo caso le chiamate illimitate senza costi aggiuntivi ai nuovi clienti. La data di scadenza per questa nuova promo valida in tutti i canali di vendita TIM è fissata al 30 Settembre 2020, salvo proroghe, mentre il portafoglio di offerte di rete fissa TIM Super rimane valido fino al 26 Settembre 2020, salvo eventuali cambiamenti.

La versione base di Tim Super comprende internet illimitato con massima velocità gratuita inclusa, chiamate a consumo al prezzo di 19 centesimi di euro al minuti con scatto alla risposta di 19 centesimi di euro, modem Tim incluso a 5 euro al mese per 48 rate e TIMVISION versione base al prezzo di 29.90 euro al mese.