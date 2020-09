Questa settimana Steam ha pensato bene di rendere free to play per qualche giorno un classico degli sparatutto a tema zombie. Stiamo parlando di Left 4 Dead 2, un gioco del 2009, ambientato durante l’apocalisse dei morti viventi, che può essere considerato a tutti gli effetti come uno dei giochi co-op più importanti di quel periodo.

Nonostante siano passati diversi anni, la cerchia di giocatori ancora attiva su questo titolo è molto ampia, grazie anche al rilascio nella giornata di ieri di un nuovo aggiornamento: The Last Stand. Vediamo insieme quali sono le novità portate dall’update.

Offerte esclusive e nuovo aggiornamento per Left 4 Dead 2

Il nuovo aggiornamento del titolo porta con sé moltissime novità. The Last Stand è una nuova campagna basata sulla mappa sopravvivenza originale, dalla quale non è più impossibile scappare. Rispetto al passato, in cui era stata posta una trappola che impediva a tutti gli effetti la vittoria per il giocatore, è possibile uscire vincitori dalla mappa, la salvezza sarà proprio il faro, ma la strada per raggiungerlo non sarà affatto facile.

Sono state introdotte 26 nuove mappe in modalità Sopravvivenza, 4 nuove arene, e l’introduzione della pala e del forcone come armi per combattere le orde di zombie. Inoltre, tanti altri aggiornamenti minori come:

Nuove animazioni;

Implementazione ufficiale del Counter-Strike;

Inserimento dei dialoghi precedentemente non utilizzati all’interno del gioco;

Miglioramenti e fix per PVP;

Versus Survival aggiunto al menù principale;

Modello gore L4D1 Common Infected;

Nuove mutazioni: Rocketdude e Tank Run

Miglioramenti nella UI;

Correzioni di moltissimi bug e fix all’interno del gioco.

Non solo il titolo sarà disponibile per il free to play fino al 28 settembre, ma sarà possibile acquistarlo al prezzo scontatissimo di 1.63€, direttamente dal client di Steam.

Cosa aspettate ad approfittarne per sconfiggere orde di zombie con i vostri amici?