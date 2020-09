L’estate ha lanciato in eredità il lancio del nuovo provider Sky WiFi. Lo scorso mese di giugno si è finalmente realizzato il progetto di trasformazione di Sky, da semplice pay tv satellitare a media company totale attiva nel nostro paese. Il progetto segue da vicino quello già vincente del Regno Unito.

Sky ha già presentato a tutti i suoi clienti le promozioni d’esordio nel campo della telefonia. Speciali occasioni per la componente telefonica la avranno gli abbonati fedeli della compagnia. Costoro potranno avvantaggiarsi di iniziative esclusive per la componente Fibra Ottica.

Sky WiFi, le migliori offerte dedicate a tutti i clienti più fedeli

Di base Sky mette a disposizione di tutti gli abbonati un periodo di prova gratuito per il suo provider. Chi è iscritto al programma Extra e risulta essere abbonato alla pay tv satellitare al almeno un anno potrà beneficiare di tre mesi a costo zero per la Fibra. Ci sono, invece, sei mesi gratis per gli abbonati con piano attivo da almeno sei anni.

Da qui ai prossimi mesi è lecito attendersi ulteriori sorprese per tutti i clienti di Sky. La compagnia, infatti, già ha programmato il lancio di promozioni all inclusive che prevedono un pacchetto unico sia per il satellitare che per la telefonia.

Ad ora, sul mercato è disponibile già una promozione speciale. Al costo di 39,99 euro, i clienti potranno beneficiare del servizio Sky Tv con la visione dei canali in streaming e della Fibra ottica illimitata per la navigazione internet. Il prezzo sarà bloccato per tre anni.