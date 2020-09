Da diversi giorni circolano in rete numerose indiscrezioni sul nuovo smartphone Samsung Galaxy F41. Il dispositivo ha suscitato molta curiosità e ha lasciato supporre la possibilità che l’azienda avesse intenzione di lanciare una nuova serie di smartphone pieghevoli. Le ultime notizie, però, smentiscono la teoria e ci permettono di conoscere quella che sarà la data di presentazione del nuovo smartphone.

Samsung Galaxy F41: l’azienda presenterà il nuovo smartphone l’8 ottobre!

Lo smartphone Samsung Galaxy F41 non sarà uno smartphone pieghevole, l’indiscrezione emersa dal tweet di un noto leaker e da alcuni inconsapevoli indizi forniti da Google trova l’ennesima conferma. Questa arriva direttamente da Samsung che, inoltre, annuncia la data di presentazione del suo nuovo smartphone.

L’8 ottobre, infatti, avremo modo di conoscere il nuovo smartphone dell’azienda, sul quale attualmente non sono trapelate informazioni dettagliate relative alle possibili specifiche tecniche.

Non abbiamo certezze su quelli che saranno i particolari tecnici del nuovo smartphone ma a riguardo alcune indiscrezioni hanno avanzato l’ipotesi che il Samsung Galaxy F41 avrà un display AMOLED con risoluzione Full HD Plus, ma non solo. Lo smartphone molto probabilmente presenterà sul retro un comparto fotografico a tre sensori e una fotocamera frontale. Inoltre, sarà dotato di un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali che sarà situato nella parte posteriore.

Un altro dettaglio ancora incerto è quello riguardante il costo dello smartphone Samsung. Al momento si presume che l’azienda lancerà il suo dispositivo a un prezzo compreso tra i 230,00 euro e i 170,00 euro ma a breve avremo modo di ricevere conferma.