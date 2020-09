Uno dei giochi più diffusi per mobile, ovvero Pokemon Go, sembra che sia sempre sulla cresta dell’onda e non smette certamente di far parlare di sé. Niantic, secondo quanto appreso recentemente, ha deciso di rendere le meccanica di gioco e la storia più vivace ed esaltante e ci sarà inoltre una nuova tipologia di evoluzioni, ossia le Mega Evoluzioni. Queste saranno sbloccabili tramite la conquista di Mega Energia, che permetterà di sbloccare l’evoluzione speciale dei propri Pokemon.

A tal proposito, Niantic ha anche aggiunto la possibilità di poter avere tre biglietti Raid del tutto gratis. Grazie a questi sarà possibile raggiungere in maniera più facilitata gli obbiettivi nel gioco. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Pokemon Go: come avere Tre biglietti Raid gratis

Per riuscire ad ottenere questo prezioso bonus sarà necessario recarvi nello store del gioco, dove è possibile acquistare oggetti, vestiti e potenziamenti di vario tipo. Tra questi articoli possiamo trovare anche una serie di kit dedicati alle Mega Evoluzioni fatti in occasione di eventi dedicati a queste tipologie di battaglie. Quindi, selezionare il kit contenente 3 Raid al costo di 1 Pokemoneta.

C’è da fare attenzione ad un particolare importante: nel vostro zaino non dovrete avere a disposizione più di 3 biglietti Raid, in caso contrario l’opzione non sarà disponibile. Dunque, prima di attuare tutte queste procedure, è bene che controlliate il vostro zaino per evitare di investire tempo inutile.

Il kit vedrà la sua disponibilità entro il 30 settembre, quindi non c’è bisogno di fare le corse per accaparrarselo. Nel caso in cui aveste bisogno di quale biglietto per combattere con i vostri amici, sapete dove poterli trovare quasi gratis.