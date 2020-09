Il palinsesto di Netflix italia si fa sempre più ricco con Film e serie TV davvero incredibili. L’autunno è arrivato e siamo già pronti plaid e popcorn per il fatidico Play che ci catapulterà verso la visione di nuove esclusive. Ci sono alcune produzioni che vanno oltre Suburra, You, The Order, Tredici, Stranger Things Lucifer e Vis a Vis. Queste 3 Serie TV non puoi perdertele. Sono premiate con un alto ranking dal pubblico che le ha votate come le migliori della piattaforma in streaming più seguita al mondo. Ecco quali sono.

Serie TV Netrflix da vedere in autunno

Le serie televisive di cui parliamo oggi sono American Crime Story, Another Life ed Altered Carbon.

American Crime Stoy è una serie Netflix di genere drammatico lanciata nel 2016 ed ideata da Scott Alexander, Larry Karaszewski, con Edgar Ramirez e Darren Criss. Rimane ancora in produzione ed offre episodi di 42 minuti incentrati sull’analisi del caso O.J. Simpson che monopolizzò i media internazionali nella metà degli anni ’90. Tra i personaggi più in vista abbiamo John Travolta, Ricky Martin e Penelope Cruz. Nel 2019 ha ricevuto il premio per migliore miniserie TV.

Another Life è anch’essa in produzione con epiaodi da 45 minuti ciascuno che narrano un drama fantascientifico scritto da Aaron Martin (Being Erica). A metà strada tra Arrival e Stargate, la serie è ambientata in un futuro in cui gli umani stabiliscono un contatto con l’intelligenza aliena. Sulla Terra arriva un misterioso reperto che potrebbe significare guerra oppure pace. Starà ai personaggi scoprire il seguito.

Altered Carbon, infine, dura 50 minuti circa ad episodio ed è ancora in produzione dall’ideatore Laeta Kalogridis. Il genere è fantascientifico ed è ambientata nella San Francisco del 2384 dove l’uomo appare visibilmente cambiato dopo l’immortalità generata per mezzo della digitalizzazione umana.