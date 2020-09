L’operatore virtuale CoopVoce ha recentemente lanciato un’offerta locale, attivabile solamente in alcuni punti vendita autorizzati, denominata Voce&SMS Extra al prezzo di 5 euro al mese

La nuova offerta può essere attivata sia dai nuovi che dai già clienti che non utilizzano traffico internet per navigare, essendo appunto una promozione senza dati. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce ha lanciato una nuova offerta denominata Voce&SMS Extra

Come confermato da fonti verificate, la Voce&SMS Extra è un’offerta di tipo locale, in quanto può essere attivata esclusivamente nei punti vendita di Coop Liguria, Coop Lombardia e Novacoop. Il cliente potrà quindi procedere all’attivazione solo in determinati punti vendita e non tramite altri canali, come servizio clienti o online.

L’offerta, sottoscrivibile fino al 10 Ottobre 2020, prevede un costo di attivazione gratuito per i nuovi clienti e un costo di cambio offerta di 9 euro per i già clienti, come sempre per CoopVoce. Dopo l’attivazione, si riceverà un SMS di conferma. Voce&SMS Extra comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 1000 SMS verso tutti al prezzo di 5 euro al mese.

Il cliente può utilizzare tutti i minuti e gli SMS dell’offerta anche in Roaming all’interno dell’Unione Europea, alle stesse condizioni nazionali e nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza. In questo caso non è presente traffico dati nell’offerta, ma si ricorda che una caratteristica di CoopVoce è quella di offrire l’intero bundle di traffico dati anche in Roaming UE, senza l’applicazione del tetto massimo mensile. Per scoprire tutte le altre offerte presenti, visitate il sito ufficiale dell’operatore.