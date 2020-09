I mesi autunnali confermeranno con molta probabilità la strategia commerciale che WindTre ha messo in campo durante l’estate. Il provider è stato al centro del mercato della telefonia nelle precedenti settimane con una serie di offerte vantaggiose che univano prezzi da ribasso e soglie molto convenienti per chiamate ed internet.

In alcuni store, il gestore conferma una delle sue principali ricaricabili WindTre Go 70 Fire+. L’offerta può essere vista in contrapposizione con le principali iniziative di Iliad e di altri operatori virtuali

WindTre, confermata ancora la promo speciale con 70 Giga

Il pacchetto di WindTre Go 70 Fire+ è composto da chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga per la navigazione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile della promozione si attesta sui 6,99 euro. Gli abbonati dovranno corrispondere un costo aggiuntivo di 10 euro per le spese di attivazione e per il rilascio della SIM.

La tariffa Go 70 Fire+ è disponibile in molti store di WindTre in versione Limited Edition. La ricaricabile è presente perlopiù su base regionale. Segnalata la presenza dell’iniziativa in alcune città come Bari, Venezia e Trieste.

Ovviamente, questa tariffa è propedeutica alla portabilità della rete da altri operatori telefonici. La WindTre Go 70 Fire+ per questa ragione non può essere attivata attraverso i classici canali online del provider. Allo stato attuale, possono accedere alla tariffa sia i clienti che effettuano la portabilità da operatori classici come TIM e Vodafone sia i clienti che effettuano portabilità da operatori virtuali come Iliad, ho.mobile, Kena Mobile.