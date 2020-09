WhatsApp: esiste il modo per non risultare online, ecco come fare

Gli utenti sono stati in grado col passare del tempo di conoscere sempre meglio le varie applicazioni di riferimento del mondo mobile. Una di queste e ovviamente WhatsApp, e a renderla un vero e proprio colosso nel mondo delle telecomunicazioni sono stati proprio gli utenti. Ad oggi sono oltre 1,5 miliardi coloro che utilizzano in pianta stabile l’applicazione colorata di verde, la quale non fa altro che migliorarsi gradualmente.

Sono arrivati diversi aggiornamenti in questi anni, riuscendo addirittura a cambiare i connotati iniziali ad un’applicazione che sembrava votata alla sulla messaggistica. Sono arrivate le chiamate, le video chiamate e tante altre funzioni molto interessanti. Ora come ora le persone sono soddisfatte della privacy ad essere riservata, ma al contempo vorrebbero qualcosa in più.

WhatsApp: in questo modo è possibile non farsi vedere all’interno della chat e non aggiornare l’ultimo accesso

Stando a quanto riportato diversi utenti avrebbero cominciato ad utilizzare un’applicazione satellite per WhatsApp. Questo non è altro che un contenuto di terze parti, il quale può essere scaricato gratis da chiunque. Stiamo parlando della celebre applicazione Unseen, la quale offre un’opportunità davvero interessante.

Tutti gli utenti che la installano sul proprio smartphone, lasciando aperta in background, possono intercettare tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp. In questo modo sarà dunque possibile leggere tutto altrove, senza dover entrare su WhatsApp e lasciare l’ultimo accesso. Sarà così possibile non figurare online in modo da non stimolare i soliti disturbatori a contattare. L’applicazione per il momento è gratuita e legale per tutti coloro che la scaricano.