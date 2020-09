Smartphone: come proteggersi dalle onde elettromagnetiche

Lo smartphone è l’elemento maggiormente presente nella nostra vita. Esso ci accompagna nelle giornate frenetiche, tra una corsa e l’altra, un pranzo o una cena, un momento triste o un attimo felice. Delle volte però è bene prendere anche le distanze da questo in quanto è fonte di onde elettromagnetiche. Facciamo chiarezza sulla sua pericolosità sul nostro organismo.

Smartphone: cosa cosa le onde elettromagnetiche e cosa causano

Iniziamo col dire che le onde elettromagnetiche sono oscillazioni del campo elettrico e magnetico che trasportano energia. Le diverse energie di queste onde corrispondono a diverse lunghezze d’onda e a diverse parti dello spettro elettromagnetico.

Inevitabilmente i campi elettromagnetici interagiscono con i tessuti biologici scaturendo degli effetti negativi. I principali disturbi che si possono presentare sono quasi sempre legati al sistema nervoso: tra questi vi sono irritabilità, depressione, tremori, vertigini e disturbi del sonno. Ma viene coinvolto anche l’apparato cardiovascolare il quale scatena tachicardia e vasodilatazione, o anche il sistema endocrino provocando l’ipertiroidismo.

Ad oggi, non ci sono dati che sottolineino con assoluta certezza un collegamento tra l’esposizione ai campi elettromagnetici e il tumore, ma nemmeno una sicurezza assoluta che confermi il contrario. Per tale ragione l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato i campi magnetici come “possibilmente cancerogeni per l’uomo”.

La soluzione per proteggersi dalle onde elettromagnetiche prende il nome di BESAFE, un tessuto particolare fatto di materie flessibili e leggere e capace di schermare le radiazioni causate dallo smartphone.

