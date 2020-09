Quest’anno è stato un po’ particolare e insolito anche per quanto riguarda lo sport, soprattutto il calcio, a causa dell’epidemia del Coronavirus. Il campionato italiano di calcio, infatti, è stato dapprima interrotto per poi riprendere un paio di mesi fa. Ora, però, è già di tempo di pensare alla nuova stagione della Serie A, dato che sono già state giocate le partite della prima giornata di campionato.

Ecco il calendario e dove seguire le prossime tre giornate di Serie A

Da adesso fino a metà ottobre, ci attendono altre tre giornate del campionato di calcio italiano 2020/2021. Come lo scorso anno, alcune partite si potranno vedere tramite la piattaforma Sky, mentre altre saranno trasmesse in esclusiva su DAZN. Come di consueto, tre partite di ogni giornata saranno esclusiva DAZN, mentre le restanti sette partite verranno trasmesse da Sky.

Durante la seconda giornata di campionato, ci saranno partire importanti come ad esempio Inter-Fiorentina (che verrà trasmessa su DAZN) e Roma-Juventus (che verrà trasmessa su Sky). La terza giornata riserverà anch’essa grandi match, in primis quello tra Juventus-Napoli e Lazio-Inter. Per la squadra internazionale sarà una partita importante anche quella della quarta giornata, dato che ci sarà il derby Inter-Milan. Di seguito vi elenchiamo il calendario completo e dove vederlo delle prossime tre partite.

Seconda giornata di andata:

26/09/2020 Sabato 15.00 Torino-Atalanta Sky

26/09/2020 Sabato 18.00 Cagliari-Lazio Sky

26/09/2020 Sabato 18.00 Sampdoria-Benevento Sky

26/09/2020 Sabato 20.45 Inter-Fiorentina DAZN

27/09/2020 Domenica 12.30 Spezia-Sassuolo DAZN

27/09/2020 Domenica 15.00 Hellas Verona-Udinese DAZN

27/09/2020 Domenica 15.00 Napoli-Genoa Sky

27/09/2020 Domenica 18.00 Crotone-Milan Sky

27/09/2020 Domenica 20.45 Roma-Juventus Sky

28/09/2020 Lunedì 20.45 Bologna-Parma Sky

Terza giornata di andata:

02/10/2020 Venerdì 20.45 Fiorentina-Sampdoria Sky

03/10/2020 Sabato 15.00 Sassuolo-Crotone Sky

03/10/2020 Sabato 18.00 Genoa-Torino Sky

03/10/2020 Sabato 20.45 Udinese-Roma DAZN

04/10/2020 Domenica 12.30 Atalanta-Cagliari DAZN

04/10/2020 Domenica 15.00 Benevento-Bologna Sky

04/10/2020 Domenica 15.00 Lazio-Inter DAZN

04/10/2020 Domenica 15.00 Parma-Hellas Verona Sky

04/10/2020 Domenica 18.00 Milan-Spezia Sky

04/10/2020 Domenica 20.45 Juventus-Napoli Sky

Quarta giornata di andata:

17/10/2020 Sabato 15.00 Napoli-Atalanta Sky

17/10/2020 Sabato 18.00 Inter-Milan Sky

17/10/2020 Sabato 18.00 Sampdoria-Lazio Sky

17/10/2020 Sabato 20.45 Crotone-Juventus DAZN

18/10/2020 Domenica 12.30 Bologna-Sassuolo DAZN

18/10/2020 Domenica 15.00 Spezia-Fiorentina DAZN

18/10/2020 Domenica 15.00 Torino-Cagliari Sky

18/10/2020 Domenica 18.00 Udinese-Parma Sky

18/10/2020 Domenica 20.45 Roma-Benevento Sky

19/10/2020 Lunedì 20.45 Hellas Verona-Genoa Sky