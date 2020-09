Come probabilmente già sapete, Qualcomm è uno dei principali fornitori di chipset per dispositivi Android e con il passare degli anni continua ad introdurre importanti novità nel mondo tech. L’ultimo processore della serie 7 dell’azienda, lo Snapdragon 750G, si concentra sulla fornitura di un supporto esteso per prestazioni di gioco compatibili con 5G e HDR, oltre ad alcuni importanti progressi dell’IA nell’audio.

Il 750G è il primo chipset di Qualcomm a presentare il nuovo sistema per la cancellazione dell’eco alimentata da AI Engine e soppressione del rumore di fondo. Questo dovrebbe aiutare a migliorare la qualità delle chiamate e ridurre i rumori come i suoni di costruzione e i cani che abbaiano. Il 750G è anche in grado di “parlare lentamente”, ossia rallentare il ritmo di chi parla senza influire su altre caratteristiche. Inoltre, la modalità sussurro rende il discorso più silenzioso per maggiore volume e chiarezza.

Qualcomm: arriva il nuovo incredibile chip Snapdragon 750G 5G che migliora l’esperienza gaming in HDR

Il nuovo chipset di Qualcomm apporta anche i soliti piccoli miglioramenti delle prestazioni rispetto alla generazione precedente. Grazie alla GPU e alla CPU aggiornate, il processore 750G può ottenere prestazioni migliori rispetto al 730G. Anche le funzionalità di gioco Snapdragon Elite come Game Color Plus sono incluse. Ovviamente, Qualcomm sta promuovendo le capacità 5G del nuovo chip: supporta sia mmWave che 5G sub-6 GHz. Non va sottovalutato, considerando che il 5G è ormai da tempo il nuovo 4G.

Probabilmente vedremo nuovi dispositivi alimentati dal chip 750G arrivare sul mercato entro la fine dell’anno. Nel frattempo vi lasciamo di seguito un video esplicativo che presenta questo nuovo chipset.