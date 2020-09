Play Store Android: solo oggi in regalo 6 a pagamento gratis

Google ha messo in piedi durante gli anni una vera e propria piattaforma vincente, la quale non ha certamente nulla da invidiare alla concorrenza. Questo anche perché Android è il sistema operativo di riferimento in questo momento, con il maggior numero di utenti al suo servizio. Stiamo parlando del robottino verde, quello che in molti inizialmente stentavano ad adottare a causa di alcune instabilità.

Attualmente non c’è nulla da dire in merito, visto la grande crescita ma soprattutto il grande apporto da parte del Play Store. Il noto market è diventato un vero e proprio punto di riferimento, soprattutto grazie a tutti i titoli che sono inclusi al suo interno. Le persone possono infatti scaricare qualsiasi cosa senza problemi, fino ad arrivare ad avere anche contenuti a pagamento in maniera gratuita. Questa settimana infatti abbiamo visto più volte una situazione del genere, la quale si ripropone proprio oggi. Potrete infatti scaricare gratuitamente dei titoli a pagamento nel mondo Android, ma solo per qualche giorno.

Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon direttamente sul vostro smartphone vi consigliamo il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: solo per oggi gli utenti possono scaricare gratuitamente diversi titoli a pagamento del Play Store

Nella lista qui sotto potete trovare diversi titoli sul Play Store che solo per questa giornata potranno essere scaricati gratis. Ovviamente vi consigliamo di seguire la nostra lista all’interno della quale ci sono anche i link diretti.