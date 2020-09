Netflix senza ombra di dubbio è la piattaforma di streaming maggiormente conosciuta su tutto il globo, il noto sito americano è famosissimo grazie sopratutto al suo catalogo vasto e in costante aggiornamento, fattore che con gli anni hanno portato ad una crescita esponenziale del marchio Netflix che ha raggiunto il suo apice nel periodo di pandemia, durante il quale i contenuti offerti hanno svolto il gravoso compito di riempire i nostri pomeriggi.

Tra le varie serie TV offerte dal sito di streaming, tre hanno riscosso un inaspettato successo davvero incredibile, stiamo parlando di Lucifer, Vis a Vis e Stranger Things, le quali per mesi hanno tenuto assediate le prime posizioni delle classifiche globali.

Cosa c’è da aspettarsi in futuro ?

Ovviamente i finali di stagione molto avvincenti che le tre serie tv ci hanno mostrato hanno lasciato il pubblico con molte domande e con un forte hype in merito a quello che accadrà in futuro e in eventuali altre stagioni, proviamo a dare una risposta insieme.

Per quanto riguarda Lucifer, la saga che narra le vicende del satana più sexy del pianeta e della sua detective, la quinta stagione è sbarcata il 21 Agosto di quest’anno su Netflix, lasciando tutti col fiato sospeso quando all’ottavo episodio perfino Dio in persona ha deciso di intervenire,sancendo la fine dell’episodio e della prima tranche della quinta season trasmessa, lasciando così mille interrogativi su quello che accadrà nei prossimi otto.

I possibili scenari sono ovviamente molteplici, il tutto si concentra principalmente su due temi cardine, cosa deciderà di fare Dio ? Che ne sarà della love story impossibile tra Chloe e Lucifer ? Le risposte possono essere varie, sicuramente il tutto dipenderà da come andrà a finire lo scontro tra Lucifer e il fratello gemello Micheal, sopratutto che ora è entrato in scena loro padre, chi Punirà Dio ? A chi riserverà la propria punizione divina ? Per avere le risposte purtroppo dovremo attendere il 2021.

Per quanto riguarda Vis a Vis, nota serie spagnola incentrata sulle peripezie che le prigioniere del carcere Cruz del sol devono affrontare, in particolare Zoulema e Macarena, essa si è conclusa alla quarta stagione con uno spin off in più dedicato alla vita post fuga delle due protagoniste, il quale esaurisce così l’arco narrativo e mettere la probabile parola fine al brand.

In ultima istanza abbiamo Stranger Things, la nota serie che ha saputo stregare gli utenti con le sue ambientazioni retro in stile vintage, la terza stagione si è conclusa con la dubbia morte di Hopper, la quale ovviamente apre a numerose domande sulla prossima in arrivo, le cui riprese tra l’altro sono ricominciate, è morto davvero ? È stato teletrasportato da quale parte ? Per avere le risposte non rimane solo che attendere la quarta stagione in arrivo.