Le indiscrezioni continuano ad aumentare. Dopo la notizia riguardante quelli che potrebbero essere i nomi dei nuovi iPhone 12, emergono ulteriori novità che ci permettono di conoscere quella che potrebbe essere la data dell’evento di presentazione degli smartphone del colosso di Cupertino.

iPhone 12: il colosso potrebbe presentare i suoi smartphone il 13 ottobre!

Stando alle informazioni trapelate in rete in questi ultimi giorni, pare che Apple abbia intenzione di fissare l‘evento di presentazione dei suoi nuovi iPhone 12 nel mese di ottobre, nello specifico il 13 ottobre. Da quanto emerso, inoltre, il colosso di Cupertino potrebbe dare il via ai preordini a partire dal 16 ottobre. Sono queste le date attualmente ipotizzate, che non hanno comunque ricevuto conferma da parte del colosso.

Apple in questi mesi di attesa non ha ancora fornito particolari informazioni infatti restano incerte le notizie fino ad ora emerse, tra le quali anche quelle relative ai probabili nomi dei quattro iPhone in arrivo.

In questi ultimi giorni, infatti, un noto leaker ha diffuso su Twitter quelli che si presume saranno i nomi con i quali saranno indicati gli iPhone 12. In base a quanto riportato dal tweet in questione, Apple potrebbe avere intenzione di lanciare un iPhone 12 mini, cioè la versione con display da 5,4 pollici; un iPhone 12, con display da 6,1 pollici; un iPhone 12 Pro e un iPhone 12 Pro Max, quest’ultimo dotato di un display da 6,7 pollici.

Purtroppo non è ancora possibile ritenere le informazioni in questione del tutto affidabili e non resta che attendere per poter avere conferme da parte del colosso di Cupertino.