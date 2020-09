Iliad è oramai al centro del mercato telefonico italiano. Il provider francese ha ottenuto uno status di tutto rispetto anche nel corso di questi ultimi mesi. L’obiettivo per la compagnia è sempre lo stesso: rappresentare una valida alternativa a TIM e Vodafone. Al centro dell’offerta commerciale di Iliad ci sono sempre offerte come Giga 50 e la Giga 40. Per un periodo di tempo limitato, i clienti potranno anche attivare la promo Flash 100.

Iliad batte tutti grazie alla disponibilità di questi servizi gratis

Per tutte queste tre ricaricabili, Iliad conferma anche un extra non di poco conto: i tre servizi gratuiti che TIM, Vodafone e WindTre prevedono previa pagamento.

Uno dei punti di forza di Iliad è la presenza di minuti per chiamate illimitate all’estero. Le comunicazioni al diffusori dai confini nazionali per gli abbonati saranno completamente a costo zero. Gli utenti potranno potranno quindi comunicare liberamente con amici e parenti in oltre sessanta Stati.

Grande vantaggio vi è anche per il servizio della segreteria telefonica. Attivando le iniziative Giga 50, Giga 40 e Flash 100, i clienti di Iliad potranno ascoltare senza limiti tutti i messaggi lasciati nella segreteria telefonica, in caso di indisposizione a ricevere una telefonata. Ovviamente, anche questa particolare funzione rappresenta un tratto di distinzione di Iliad in confronto con le politiche commerciali di TIM, Vodafone e WindTre.

Sempre le ricaricabili dell’operatore francese mettono a disposizione, sempre a costo zero, i servizi “Mi Richiami” e “Chi è”. In questo modo, gli abbonati Iliad potranno tracciare in maniera libera e gratuita tutte le telefonate in arrivo ed in uscita.