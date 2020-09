La piattaforma di e-commerce Amazon ha recentemente annunciato la data di uno dei suoi eventi cardini, il Prime Day. Quest’ultimo si tiene ogni anno nel mese di luglio, ma la pandemia lo ha spostato di qualche mese.

Grazie a The Verge sappiamo quando Amazon ha pianificato le nuove giornate campali per le offerte del suo Prime Day: queste cadrebbero i prossimi 13 e 14 ottobre. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Amazon Prime Day: sarà i prossimi 13 e 14 ottobre

Le date sono state ndicate da un’email interna al team di Amazon e che The Verge ha avuto modo di leggere. Per lo stesso slot temporale, quello tra il 13 e il 20 ottobre, una seconda email interna ad Amazon comunicherebbe ai dipendenti che non verranno accettate altre richieste di ferie.

Non è la prima volta che si parla di un Prime Day slittato ad ottobre, anche se Amazon ufficialmente ancora non si sbottona sulla data del suo Prime Day 2020. D’altro canto immaginiamo che Amazon proverà anche ad evitare la sovrapposizione del suo Prime Day con il Black Friday. Questo è stato un anno difficile per tutte le grandi aziende, anche Facebook ha tenuto il suo grande evento in streaming.

Anche il colosso di Cupertino Apple ha presentato i nuovi modelli di iWatch attraverso una conferenza streaming e non in grande stile come è abituato a fare. Per Amazon però è una questione diversa, perché i corrieri che consegnano gli ordini non avrebbero potuto rischiare cosi tanto per effettuare tutte le consegne previste nel mese di luglio, quando ancora i contagi erano quasi alle stelle.