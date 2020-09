Si continua a parlare con costanza, anche in queste settimane, delle future novità che aspettano WhatsApp. La chat di messaggistica istantanea d’altronde ha sempre abituato il suo pubblico ad avere funzioni sempre innovative, se non anche rivoluzionarie.

Da quando – e parliamo del lontano 2014 – WhatsApp è entrata a far parte della famiglia Facebook, molti aggiornamenti si sono susseguiti e la maggior parte di questi ha ottenuto il consenso da parte del pubblico.

WhatsApp e Facebook, il progetto di fusione spinge gli utenti verso Telegram

Proprio la partecipazione di WhatsApp nel gruppo Facebook ha stimolato nei mesi e negli anni passati rumors e indiscrezioni relativi ad una fusione completa tra le due piattaforma. Se solo sino a qualche mese fa, questo progetto sembrava essere molto lontano, oggi lo scenario è più vivo che mai.

Attraverso il canale Twitter di WABetaInfo si torna a parlare di una possibile unione tra le conversazioni di WhatsApp e quelle di Facebook. Gli sviluppatori, infatti, stanno pensando ad una vera e propria super chat per coniugare le comunicazioni di Instagram, con quelle di Messenger e con appunto quelle di WhatsApp.

Tale novità – non ancora certo, c’è da ribadirlo ancora una volta – non ottiene il beneplacito della stragrande maggioranza del pubblico. Gli utenti, in tal senso, spingono sempre verso l’indipendenza della chat da Facebook. Il clima tra gli utenti sembra essere anche teso, in alcune circostanze. Sui blog di genere, infatti, tante persone si spingono oltre ed evocano una grande fuga dalla piattaforma di messaggistica a favore di Telegram.