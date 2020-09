Tantissimi consumatori continuano a lamentarsi delle bollette di luce e gas spesso troppo salate, soprattutto in questi mesi in cui il Coronavirus ha decisamente aumentato lo stare a casa. In tantissimi hanno perso il lavoro, altri continuano a lavorare in smart-working e altri ancora seguono le lezioni di università/scuola direttamente online, dunque, i consumi sono decisamente aumentati.

Purtroppo le brutte notizie sembrano non terminare mai perché secondo alcune voci da corridoio ci saranno dei rincari per il mese di Ottobre, anche per quanto riguarda il mercato libero. Potrebbe essere una buona decisione quella di trovare delle offerte vantaggiose e soprattutto a prezzi bloccati così da non correre alcun rischio.

Offerte luce e gas: i consumatori potrebbero risparmiare

Tra le numerose offerte del momento, spicca quella proposta da AGSM Web Bioraria con la quale la luce ha un costo di 0,0510 euro/kWh in Fascia F1 e di 0,0447 euro/kWh nelle Fasce F2 ed F3. Per quanto riguarda il gas, invece, la tariffa è di 0,2210 euro/Smc. Può essere attivata online gratuitamente e in modo facile e veloce.

Wekiwi Standard Domestico Bioraria è un’altra tariffa decisamente vantaggiosa con la quale è possibile pagare una tariffa di 0,0650 euro/kWh in Fascia F1 e di 0,0350 euro/kWh nelle Fasce F2 ed F3. Il gas, invece, ha una tariffa di 0,2100 euro/Smc. Anche in questo caso è possibile attivarla direttamente online in modo facile, veloce e gratuito.

Infine, numerosi consumatori sono molto interessati alla proposta Enel Dual Fuel E-Light con la quale è possibile pagare una tariffa di 0,0694 euro/kWh in Fascia F1 e di 0,0494 euro/kWh nelle Fasce F2 ed F3, e per il gas 0,1900 euro/Smc.