Come ben sappiamo gli attesissimi nuovi smartphone del colosso Google, saranno presentati tra esattamente una settimana, il prossimo 30 settembre 2020. Come abbiamo appreso qualche settimana fa si chiameranno Pixel 5 e Pixel 4a 5G.

Nelle ultime ore però, sono emersi nuovi dettagli sui presunti prezzi e disponibilità nei vari mercati. Scopriamo insieme tutte le novità sui due nuovi smartphone in arrivo la prossima settimana.

Google Pixel: nuove indiscrezioni all’orizzonte

I nuovi dettagli su Pixel 5 e Pixel 4a 5G arrivano da diversi rivenditori online europei: in particolare uno store online tedesco riporta il prezzo di lancio di Pixel 5 pari a 629 euro in Germania, mentre Pixel 4a 5G dovrebbe arrivare a 499 euro nei mercati europei in cui verrà commercializzato. Secondo i dettagli appena trapelati, Pixel 5 dovrebbe arrivare nelle colorazioni Nera e Verde, mentre Pixel 4a 5G dovrebbe arrivare in Nero e Bianco.

Sempre secondo gli ultimi dettagli trapelati in rete, sulla sezione francese del Google Store, il modello Pixel 4a 5G dovrebbe essere disponibile al preordine a partire dal prossimo 8 ottobre. Vi ricordiamo che i dispositivi, a meno di grosse e positive sorprese, non dovrebbero arrivare ufficialmente in Italia.

Vi ricordo che il modello Pixel 5 dovrebbe avere al suo interno un processore Qualcomm Snapdragon 765G, nonostante le voci di qualche settimana fa speravano uno Snapdragon 865. Comunque, lato memorie, non è affatto assurdo ipotizzare 8 GB di RAM LPDDR5 con al fianco almeno 128 GB di memoria interna di tipo UFS 3.0 in versione base, con l’eventualità di una configurazione 12-256 GB, ma non speriamoci troppo. Vi terremo sicuramente aggiornati non appena sapremo qualcosa in più.