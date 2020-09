Sta per arrivare una carrellata di novità da parte di Google per quanto concerne il suo Android Auto. A quanto pare, la nuova versione aggiornata, che prova a fare a meno di un Automotive OS, tornerà con una serie di funzionalità importanti con tanto di modifiche grafiche davvero ben fatte. Le prime indiscrezioni sono state rintracciate su Facebook tramite il canale italiano di Android Auto. Andiamo a vedere nel dettaglio in cosa consistono queste ultime novità.

Android Auto si aggiorna: ecco di seguito le importanti novità in arrivo per tutti

Le importanti novità che potrebbero far parte del mondo Android Auto potrebbero essere le seguenti:

Potremmo trovare la lettura parametri automobile . Tra questi abbiamo: sensore luci, freno a mano, stato della bussola e della marcia e lettura del sensore di occupazione del sedile del passeggero. Ciò fa sperare in una modalità passeggero meno limitante.

. Tra questi abbiamo: sensore luci, freno a mano, stato della bussola e della marcia e lettura del sensore di occupazione del sedile del passeggero. Ciò fa sperare in una modalità passeggero meno limitante. Permessi speciali che eviteranno la chiusura improvvisa di Android Auto.

di Android Auto. Novità grafiche rilevanti per gli ipovedenti . Probabilmente saranno correlate alla modalità passeggero.

. Probabilmente saranno correlate alla modalità passeggero. Compass Mode che, allo stato attuale, è di difficile correlazione con le funzionalità già presenti.

che, allo stato attuale, è di difficile correlazione con le funzionalità già presenti. Google Maps avrà degli avvisi per la vecchia versione.

avrà degli avvisi per la vecchia versione. novità per il layout della UI navigazione : possibile integrazione in vista per le app di navigazione di terze parti.

: possibile integrazione in vista per le app di navigazione di terze parti. conferme sulla compatibilità del doppio display.

Non c’è ancora una conferma ufficiale per tutte queste funzioni. Allo stato attuale, infatti, parliamo solo ed esclusivamente di funzionalità che potrebbero essere integrate in futuro. Staremo a vedere quali saranno le prossime news a riguardo.