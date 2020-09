Molti di noi conoscono Anker, che offre sui vari store online una infinita di gamma di accessori e gadget tecnologici. Questo nuovo PowerBank da 6.700 mAh, denominato PowerCore Play 6K, offre un ottimo grip e una potente dissipazione del calore grazie alla ventolina incorporata.

Design e Materiali

Realizzato in plastica dura e zigrinata nella parte inferiore, la forma è quella tipica dei gamepad, è compatibile con Smartphone con pannelli da 5,7 a 6,45 pollici grazie al meccanismo di estensione a molla. Nella parte superiore abbiamo gli sfoghi per la ventola, fori di raffreddamento anche nella parte dove poggia il telefono e sul retro un comodo stand per goderci video dal nostro dispositivo.

Connettori USB Type-C per caricare il PowerBank e per caricare i device con un’uscita di corrente a 3A e USB Type-A per caricare a 2,4A. Peso di circa 240 grammi e dimensioni 169x88x38mm.

Sul lato sinistro abbiamo 4 tacche led blu che indicano l’autonomia residua ed il pulsante di accensione/spegnimento della ventola.

Utilizzo

Molto comodo per giocare, offre tanto grip ed una impugnatura salda e piacevole. La ventolina ha una buona capacità di dissipazione del calore. E’ davvero molto pratico rispetto al solito PowerBank che viaggia appeso al nostro smartphone, magari in posizioni un po’ di fortuna. Questo Anker ci permette di non interrompere la nostra sessione di gioco e di continuare a goderci un film anche a batteria scarica, con una soluzione molto pratica ed ergonomica. Permette di ricaricare circa 2 volte uno Smartphone moderno.

Conclusioni

Costa 49,99 Euro e,nonostante l’indubbia praticità, ha alcuni limiti come il limite dei 6.45 pollici di diagonale supportata e non sarebbe stato male un cavo di ricarica retrattile.

Buona l’idea di offrire qualcosa di diverso rispetto al solito PowerBank, si rivela valido per impugnare meglio lo Smartphone quando giochiamo ed è comodo come stand per fruire di contenuti multimediali.