Vi sarà sicuramente capitato di trovare la vostra auto ammaccata nel parcheggio e di veder fuggire via l’auto del responsabile. In alcuni casi fortunati, potreste essere in grado di scoprire a chi appartiene quell’auto se avete memorizzato il numero di targa. Esistono infatti alcuni metodo del tutto gratuiti che permettono di scoprirlo.

Ecco alcuni metodi per scoprire a chi appartiene il numero di targa

Come già accennato, esistono fortunatamente alcuni metodi gratuiti che permettono più o meno di risalire a chi appartiene il numero di targa di un’auto. Nello specifico, ci teniamo a precisare che con questi metodi sarà possibile risalire a numerose informazioni del veicolo al quale appartiene il numero di targa, in quanto per scoprire a chi effettivamente appartiene è necessario consultare il Pubblico Registro Automobilistico. Se si decide di utilizzare questo metodo, occorrerà recarsi presso il sito web Automobile Club d’italia dove sarà poi possibile effettuare delle ricerche approfondite nel PRA e per farlo sarà necessario effettuare un pagamento di 6 euro. In questo caso, si verrà realmente a conoscenza del proprietario dell’auto.

Un altro metodo per avere qualche informazione in più sul veicolo a cui appartiene il numero di targa è quello di recarsi sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. Al seguente link, in particolare, sarà possibile effettuare un calcolo del bollo dell’auto incriminata. Esistono poi in alternativa numerose applicazioni sia per dispositivi con Android che per dispositivi con IOS che tramite la targa permettono di scoprire diverse informazioni del veicolo. Ve ne elenchiamo alcuni qui di seguito: