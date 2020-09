Nel novero delle peggiori tasse possiamo tranquillamente includere la cosiddetta patrimoniale. Il nome suggerisce che si possa trattare di un’imposizione fiscale che intacca per l’appunto il patrimonio. Infatti è un regime di tassazione che si lega al denaro posseduto dal singolo contribuente, sia esso personalità fisica, giuridica o aziendale.

Negli ultimi tempi la disinformazione è stata fomentata da alcuni gruppi di troll che nel pieno della pandemia hanno diffuso il panico per una tassa sui soldi che avrebbe potuto gravare economicamente sulle tasche dei contribuenti. A sdoganare tale ipotesi è stata il Ministro dell’Economia nella persona di Laura Castelli. Nel corso di un dibattito online ha chiarito la posizione del Governo in merito alla tassa intervenendo su Facebook, Ecco cosa è stato possibile scoprire dal suo profilo personale.

Patrimoniale: ci sarà una tassa sui soldi in banca e nel conto corrente?

Questo è quanto di rassicurante si può apprendere dalla lettura del lungo post pubblico rilasciato dalla Castelli:

“In queste ore, gira con insistenza, nelle varie chat, l’ennesima bufala. Voglio dirlo con forza, non c’è nessuna patrimoniale “Virus Tax”. Abbiamo chiuso un decreto con le risorse deliberate dal Parlamento, che ha autorizzato uno scostamento dei saldi di bilancio di 25 miliardi. Chiunque voglia speculare con false notizie su eventuali tasse, si metta la mano sulla coscienza. Non c’è nulla di più falso.

In un momento particolarmente delicato per il Paese, mi sento di chiedere un aiuto anche al mondo dell’informazione per isolare le fake news. Noi, maggioranza e opposizione, stiamo collaborando, più che mai, per mettere in campo tutte le misure necessarie a fronteggiare gli effetti del coronavirus, sia dal punto di vista sanitario, che da quello economico. Faremo tutto quello che serve per sostenere l’Italia e gli italiani.”

Possiamo confermare, senza ombra di dubbio, che si tratta di una delle peggiore bufale da Covid che si siano mai sentite. Possiamo evitare di cercare una scappatoia per non perdere il nostro denaro. La Virus Tax è stata confermata nulla proprio dal Ministero.