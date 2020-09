Iliad vuole ergersi a protagonista assoluto nel mercato della telefonia italiana. Il gestore francese, oramai, rappresenta una certezza del settore e mette a disposizione di tutti gli utenti le migliori offerte low cost con soglie di consumo e con prezzi vantaggiosi.

Le principali ricaricabili di Iliad sono ancora la Giga 50 e la Giga 40. La vera sorpresa dell’operatore però è un’altra. Per competere e superare la concorrenza di TIM e di WindTre, Iliad mette a disposizione di tutti i suoi clienti anche tre servizi gratuiti.

Iliad contro TIM e WindTre: i tre servizi che tutti possono ricevere

Tra le caratteristiche principali delle offerte Iliad vi è ad esempio la possibilità di effettuare telefonate a costo zero verso molti paesi esteri. In base alle attuali direttive commerciali dell’operatore, i clienti potranno comunicare con amici e parenti, effettuando chiamate senza limiti in oltre sessanta nazioni del mondo senza prevedere costi aggiuntivi rispetto alla ricaricabile di riferimento.

Oltre alle chiamate gratuite, un’altra sorpresa delle ricaricabili di Iliad è rappresentata dalla segreteria telefonica. I clienti che scelgono di attivare le promozioni Giga 50 e Giga 40 avranno anche la possibilità di ascoltare (sempre a costo zero) tutti i messaggi lasciati all’interno della segreteria. Questa piccola caratteristica è un tratto distintivo delle promozioni di Iliad rispetto alle rispettive iniziative di TIM, Vodafone e WindTre.

L’ultima sorpresa della compagnia francese è quella relativa ai servizi di tracciabilità, “Mi Richiami” e “Chi è”. Sempre in netta differenziazione rispetto agli altri operatori attivi in Italia, con Iliad queste funzioni saranno disponibili a costo zero.