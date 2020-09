Arrivano delle novità per Whatsapp, in una nuova versione legata al programma di beta testing. Le novità sono legate sia agli account business, sia a quelli degli utenti normali, e sono state introdotte con la versione Beta 2.20.200.3 per Android. La disponibilità dunque sarà limitata esclusivamente agli sviluppatori e ai partecipanti, privati e business, al programma di beta testing per l’applicazione. Ma vediamo quali sono le tre novità proposte con il nuovo aggiornamento.

Tre piccole novità per la beta di Whatsapp

Sono tre gli aspetti che cambiano nella beta dell’applicazione. Il primo di questi riguarda esclusivamente gli account Business, con l’introduzione della possibilità di inserire il catalogo dei propri prodotti all’interno del proprio account. In questo modo i clienti saranno in grado di accedere al catalogo semplicemente accedendo alla chat, per scegliere e selezionare i prodotti che più interessano. Per attivare questa opzione basterà tappare sul relativo pulsante in alto a destra nella schermata Home dell’applicazione. Una possibilità molto comoda per le aziende, che in questo modo potranno operare direttamente all’interno dell’applicazione, senza dover costringere l’utente a cliccare su link esterni.

La seconda novità riguarda tutti gli utenti. Si tratta del pulsante per le chiamate, con un cambiamento nell’interfaccia per posizionare un solo pulsante, che una volta attivato permetterà all’utente di scegliere che tipo di chiamata effettuare. Una modalità che punta a semplificare la schermata della chat, e che in questo modo eviterebbe le chiamate accidentali che spesso gli utenti fanno partire per sbaglio. Dapprima sarà disponibile per gli account aziendali, e solo successivamente per gli utenti non business.

Infine, l’ultima delle novità riguarda i Doodle. Una funzione che era stata già promossa da Whatsapp e poi nuovamente nascosta. Attualmente, nella beta non è presente esplicitamente una funzione di questo tipo, bensì è stata integrata nel codice, pronta ad essere sfruttata. Si tratta di decorazioni per lo sfondo, già apparsi nella versione per iOS, per personalizzare ancora di più le proprie chat con amici e parenti.

Tutte le informazioni qui riportate sono state diffuse grazie a dei leak di Whatsapp Beta Info, famoso sito che si occupa delle novità in questo campo e che ci permette di scoprire interessanti novità su una delle applicazioni più usate al mondo.