Attendere le proprie serie televisive può rivelarsi sempre difficile, soprattutto quando nel corso dei mesi nessuna notizia trapela e il mistero su cosa accadrà nei nuovi episodi si infittisce sempre di più. Netflix, a tal proposito, sa bene cosa significa non svelare neanche un più piccolo dettaglio e ciò è stato assodato anche dagli spettatori di due show in particolare: Stranger Things e You.

In uscita presto, le nuove stagioni di questi due show sono totalmente avvolte nel mistero: ecco cosa sappiamo in merito.

Stranger Things e You: Netflix rivelerà qualcosa presto?

A seguito della diffusione di un primo Teaser Trailer, i fans di Stranger Things avevano sperato che la quarta stagione potesse arrivare in estate, invece il lockdown ha mutato radicalmente la tabella di marcia. Con le riprese per i nuovi episodi in ripresa proprio in questo mese di settembre, la nuova stagione è ben lontana da esser definita pronta per il piccolo schermo e farà attendere gli abbonati ancora per diverso tempo. Le sorti di Hawkins e Hopper rimangono ancora sospese fino almeno l’inizio del 2021, nonostante supponiamo saranno ancora diversi i mesi da attendere il prossimo anno.

Discorso simile può essere applicato a YOU: in procinto di veder la sua terza stagione pubblicata su Netflix, anche le riprese di questo show hanno subito un duro colpo a causa dei vari lockdown. La tradizione del 21 dicembre, dunque, quest’anno non potrà essere rispettata ma secondo alcune indiscrezioni, la data di uscita non si sposterà di molto andando a posizionarsi nei primi mesi del 2021.