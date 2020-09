Sta per iniziare la stagione autunnale, ma non cambia il trend commerciale in casa Vodafone. Il provider inglese resta molto competitivo nel mercato della telefonia mobile e cerca di sfidare Iliad nel campo delle ricaricabili low cost. La grande sorpresa di Settembre per l’operatore inglese è la Special 70 Giga.

Ancora per qualche giorno, in selezionati punti vendita dell’operatore inglese, gli utenti potranno attivare questa promozione vantaggiose.

Vodafone e l’offerta per i 70 Giga: arriva la promozione speciale

Il pacchetto di consumi che propone Special 70 Giga può essere definito speculare rispetto al pacchetto della Special 50 Giga. Gli utenti avranno modo di attivare una ricaricabile con minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili a cui si aggiungono anche 70 Giga per la navigare sotto rete 4G.

Il prezzo di rinnovo della ricaricabile sarà di soli 9,99 euro. A questo costo standard per il rinnovo, gli utenti dovranno aggiungere una quota per l’attivazione pari a 10 euro. Ovviamente, in questa quota, è inclusa anche la dotazione della scheda SIM.

Special 70 Giga segue l’andazzo di altre importanti promozioni winback che Vodafone ha presentato nel corso di quest’estate. Anche in quest’occasione, infatti, tutti gli interessati dovranno effettuare la portabilità del loro numero. La Special 70 Giga non può essere attivata via internet, ma solo in uno store sul territorio nazionale.

La scadenza per Special 70 Giga era fissata inizialmente nella giornata di ieri. In alcuni punti vendita di Vodafone però la tariffa è ancora disponibile, anche se potrebbero esserci delle variazioni minime per quanto concerne consumi e costi.