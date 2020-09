L’operatore Vodafone Italia ha recentemente esteso una delle sue offerte più interessanti, denominata Special 50 Digital Edition, anche verso alcuni ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale.

A quest’ultimi stanno infatti arrivando alcuni SMS da parte dell’operatore che li invita a recarsi presso un qualsiasi centro autorizzato per attivarla. Ricordiamoci insieme tutti i dettagli del bundle offerto.

Torna in Vodafone con la Special 50 Digital Edition

L’offerta che l’operatore rosso sta offrendo ai propri ex clienti comprende 1000 minuti verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e ben 70 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo mensile di 9.99 euro. L’offerta è disponibile esclusivamente se attivata con Smart Pay che prevede l’addebito della tariffa su carta di credito o conto corrente e se attivata in concomitanza con il servizio Ricarica Automatica.

Attualmente non sono ancora noti gli eventuali costi di attivazione e di acquisto della nuova SIM connessi all’offerta appena descritta. L’offerta dovrebbe essere disponibile nei centri autorizzati Vodafone per gli ex clienti dell’operatore rosso, l’accesso è comunque subordinato alla proposizione da parte del venditore nel centro autorizzato.

Se non rientrate tra gli ex clienti e quindi non avete modo di attivare l’offerta appena descritta, vi ricordo che l’operatore propone, sul proprio sito ufficiale, tantissime altre offerte. Tra queste ricordiamo che tutti gli attuali clienti Iliad possono attivare la Special con minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 70 GB di traffico internet al mese a 7 euro senza alcun costo di attivazione.