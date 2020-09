Durante queste ultime settimane abbiamo costatato come le promozioni di TIM non ruotino oramai soltanto nel campo della telefonia, sia fissa che mobile, ma spazino anche nel settore della tv. Il provider ha messo a disposizione di tutti gli abbonati due promozioni molto valide per quanto concerne la visione dei contenuti televisivi in streaming. Una di queste vantaggiose promozioni è Mondo Netflix.

L’iniziativa di TIM si lega a doppio filo con il servizio streaming della casa, TIMvision. Di base, grazie a questa proposta di TIM, gli utenti che scelgono un abbonamento a TIMvision avranno la possibilità di attivare un account Netflix con costi privilegiati.

TIM, l’iniziativa speciale con Netflix a costi più che scontati

Tutto il ticket Mondo Netflix ha un prezzo mensile di appena 12,99 euro. Al netto di questa spesa, i clienti potranno beneficiare di tutti i contenuti presenti sul catalogo di Netflix tra serie tv e film in esclusiva. In aggiunta, sempre gli utenti di TIM potranno anche scegliere tutti i contenuti di TIMvision, con la disponibilità di migliaia di titoli sempre tra film e serie tv. Altro vantaggio poi è la presenza del decoder TIMvision Box, disponibile per gli abbonati in comodato d’uso.

Come detto, Mondo Netflix non è l’unica grande offerta di TIM nel settore dello streaming tv. Tutti gli interessati, ad esempio, possono anche beneficiare di una seconda offerta dal nome Mondo Sport. Al prezzo di 29,99 euro, gli utenti di TIM possono guardare tutte le grandi esclusive sportive di Sky via NOW TV e di DAZN.