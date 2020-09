Tim continua ad essere uno dei gestori telefonici più richiesti sul mercato sia per quanto riguarda le offerte telefoniche per il mobile che per quanto riguarda quelle per la rete fissa. Ad oggi il mercato continua ad essere sommerso da proposte telefoniche ed i principali gestori telefonici Tim, Vodafone e Wind Tre hanno una bella sfida da sostenere per via delle varie offerte telefoniche proposte da Iliad e dai vari operatori telefonici virtuali.

Offerte telefoniche: ecco cosa propone il gestore telefonico Tim

Per quanto riguarda le offerte telefoniche per il mobile, il gestore telefonico blu propone diverse tariffe in modo da soddisfare gran parte del mercato. Anche per quanto riguarda i costi da sostenere sono abbastanza accessibili, variano in base ai contenuti scelti.

Tim Young Edition è una delle tariffe telefoniche più richieste perché può essere attivata dagli under 25 e propone: chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, GB illimitati per chat, musica e social, e 40GB di connessione dati alla massima velocità della connessione 4G. Il canone mensile da sostenere è di 11,99 Euro.

Un’altra offerta molto richiesta è quella per la rete fissa di casa con la quale propone la tariffa TIM SUPER FIBRA Fibra / Rame Fibra con Modem TIM HUB+ e TIMVISION inclusi. Il gestore telefoniche richiede un canone mensile di 29,90 Euro con il quale include il contributo di attivazione (10€/mese x 24 mesi) ed il modem in vendita (5€/mese x 48 mesi). Inoltre, per chi decide di attivarla direttamente online è possibile usufruire anche di minuti illimitati.