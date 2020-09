Ad essere preso di mira dai truffatori e dai malintenzionati questa volta è stato Amazon. Nello specifico, stanno circolando in queste ultime settimane delle nuove truffe riguardanti proprio degli SMS che promettono la vincita di un premio apparentemente provenienti proprio dal noto store online.

Attenzione alla truffa dei finti SMS di Amazon

Si sta quindi diffondendo l’ennesima truffa di tipo phishing, ovvero quelle truffe che creano nel malcapitato una certa fretta e curiosità di aprire il link presente all’interno del messaggio. In questi ultimi tempi, queste truffe stanno diventando sempre più organizzate e sembrano ancor di più dei messaggi provenienti realmente da aziende conosciute.

Come già accennato, l’ennesima truffa individuata dalle autorità riguarda il noto store online Amazon. Nello specifico, molto utenti hanno segnalato l’arrivo di alcuni SMS apparentemente provenienti dallo store online. Attraverso questi messaggi i truffatori hanno cercato di convincere gli utenti ad aprire il link presente all’interno per potersi appropriare dei loro dati e soprattutto del loro denaro.

Quello che fa cadere molto spesso in trappola gli utenti è in primis che queste truffe arrivano tramite SMS e solitamente si pensa che siano più sicuri rispetto alle classiche e-mail. Oltre a questo, all’interno di questi messaggi il truffatore si rivolge all’utente con il nome associato al suo numero di cellulare e questo fa pensare ancor di più che il messaggio possa essere veritiero. Una volta aperto il link presente negli SMS, viene richiesto all’utente di inserire i propri dati e soprattutto il numero della propria carta utilizzata per i pagamenti per poter riscuotere il proprio premio. Ma, come solitamente accade, è proprio così che avviene la truffa.