Il mercato degli smartphone è sicuramente uno fra i più dinamici di tutto il pianeta, essa gode infatti di un costante stato di dinamicità, dettato da una tensione verso il progresso inarrestabile, la quale si traduce ogni anno in modelli top di gamma in grado di sorpredere utenti appassionati abituati benissimo.

Ovviamente in questo contesto che vede arrivare nuovi modelli quasi ogni mese, rischiare di trovarsi con un cellulare obsoleto non è poi così strano, infatti uno smartphone secondo i ritmi attuali è antiquato appena dopo un anno dalla sua uscita.

Inutile stare a dire che comunque gli utenti più attenti in media cambiano il proprio cellulare una volta ogni 3 o 4 anni, escludendo ovviamente gli incidenti che portano alla morte prematura del device.

Ma quindi, una volta acquistato un nuovo smartphone, cosa farsene di quello vecchio ? Vediamo insieme alcuni usi alternativi che daranno nuova vita al vostro vecchio cellulare.

Ecco alcuni spunti interessanti

Ovviamente la prima idea che vi proponiamo non è un vero e proprio compito alternativo ma merita comunque una menzione, si tratta di conservare il vostro vecchio device bello carico e magari in auto con voi per le emergenze, infatti in casi di morte improvvisa del vostro device primario per una caduta o per la semplice batteria scarica, il vostro vecchio smartphone vi salverà.

Un’altra possibilità per dare una seconda chance al vostro vecchio cellulare è quella di usarlo esclusivamente come lettore mp3, così facendo potrete risparmiare la batteria del vostro cellulare primario e ascoltare comodamente la vostra musica preferita.

Se invece siete degli utenti costantemente in viaggio in automobile, una buona idea sarebbe quella di adibire il vostro vecchio cellulare al ruolo di navigatore fisso, infatti collegandolo all’auto, potrete tenerlo costantemente in carica e quindi usare Google maps senza alcun problema.

In ultima istanza vi proponiamo di usarlo come modem internet in casa o in ufficio, infatti con una SIM (con a bordo una promozione) e una presa di corrente, il vostro vecchio apparecchio diventerà un modem comodissimo e funzionale.