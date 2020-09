Le radiazioni emesse dagli smartphone rappresentano una paura costante negli utenti: con il ripresentarsi di nuove fake news, periodicamente gli utenti tornano ad avere timore dei loro oggetti preferiti senza una reale motivazione. Bufale e post acchiappa like, infatti, spingono numerosi individui ad abboccare a fatti non verificati e non veritieri come, ad esempio, che gli smartphone e le loro radiazioni sono causa di malattie molto pericolose.

Grazie alla ricerca scientifica sappiamo che:

Gli smartphone producono radiazioni non ionizzanti dunque, non possono provocare alterazioni genetiche del DNA;

Gli Smartphone osservano dei valori predeterminati per assicurare la sicurezza degli utenti, ossia i valori SAR fissati ad un massimo di 2 watt per chilogrammo.

Smartphone: la lista dei più pericolosi

Assodato questi due primi principi, la lista che girovaga sui social attualmente e che noi riportiamo di seguito, non fa altro che riportare più semplicemente gli smartphone con un più alto valore SAR ma che, nonostante tutto, rientra nella norma e dunque non crea alcun tipo di problematica.