Nel weekend ripartirà una grande stagione di calcio su Sky. La piattaforma satellitare anche per quest’annata garantirà a tutti i tifosi la massima copertura possibile con le esclusive di Serie A, Champions League ed Europa League.

Nel corso di questi anni, la pay tv ha esteso il suo campo d’azione, entrando anche nel mercato del digitale terrestre. Proprio per il digitale terrestre è disponibile ora un’offerta davvero vantaggiosa che coniuga servizi e costi da ribasso.

Sky più Sport e Calcio, la nuova offerta pensata per il digitale terrestre

Gli utenti che desiderano guardare i contenuti Sport e Calcio di Sky attraverso la tecnologia DTT avranno la possibilità di attivare un abbonamento al costo mensile di 34,90 euro. Il prezzo avrà la validità di dodici mesi. A beneficiare di questa iniziativa ci potranno essere sia i clienti nuovi della pay tv sia gli abbonati storici che desiderano effettuare un cambio di piano da satellitare a digitale terrestre.

La promozione di Sky include anche una serie di vantaggi extra. Ad esempio, gli abbonati potranno anche utilizzare a costo zero il servizio streaming Sky Go. Con l’app, sarà possibile guardare i principali eventi sportivi e calcistici anche in mobilità. Attualmente, infatti, l’app è disponibile sempre in maniera gratuita per tutti i migliori modelli di smartphone, tablet ed anche per pc Windows e Mac.

Sempre nel campo dei servizi aggiuntivi, è necessario sottolineare la presenza di un’ulteriore bonus per i clienti Sky che scelgono il digitale terrestre. Infatti, i canali Cinema di Premium saranno accessibili completamente a costo zero.