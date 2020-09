Motorola ha annunciato oggi la disponibilità in Italia dei nuovi moto g9 plus e moto e7 plus.

Moto g9 plus

Moto g9 plus è un medio-gamma pensato per soddisfare tutte le esigenze dell’utente. Lo smartphone sfoggia un grande schermo FullHD+ da 6,8 pollici forato ed è dotato di quattro fotocamere esterne con sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare, lente macro e sensore di profondità.

Moto g9 plus è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 730G per prestazioni ottimizzate e consumo energetico ridotto. Il tutto è supportato da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. Con la sua batteria da 5.000 mAh, questo smartphone offre fino a due giorni di autonomia con una singola carica, mentre il caricabatterie TurboPower 30 fornisce fino a 12 ore di autonomia in circa dieci minuti di ricarica.

Moto g9 plus sarà disponibile in Italia a fine settembre ad un prezzo a partire da 299 euro.

Moto e7 plus

Moto e7 plus offre una soluzione più economica. E’ il primo smartphone della famiglia E ad essere dotato di due fotocamere esterne (sensore principale da 48 MP e sensore di profondità) con tecnologia Quad Pixel per catturare immagini nitide e dettagliate anche di notte o comunque in condizioni di scarsa illuminazione.

Lo smartphone implementa uno schermo da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e notch a goccia, mentre ad alimentarlo è la piattaforma Qualcomm Snapdragon 460, con processore octa-core, GPU Adreno 610, 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interna espandibili con microSD fino a 512 GB. Anche in questo caso abbiamo una batteria da 5.000 mAh che offre fino a due giorni di autonomia con supporto alla ricarica rapida, per ricevere dodici ore di utilizzo con appena dieci minuti di ricarica.

Moto e7 plus sarà disponibile a fine settembre ad un prezzo a partire da 169 euro.