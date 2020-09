La piattaforma streaming Netflix si conferma regina indiscussa dello streaming in Italia e sembra che viaggerà su questo piano per molto altro tempo. Questa situazione già precedentemente al lockdown era così, ma ora sembra che dopo il periodo passato in cui siamo stati tutti chiusi in casa, Netflix sia diventata ancor di più la piattaforma streaming per eccellenza sbaragliando decisamente tutta la concorrenza che c’era precedentemente. C’è davvero molto materiale sulla piattaforma, abbiamo serie TV, film e documentari. Le prime sono quelle che vanno assolutamente per la maggiore e ce ne sono alcune che sono molto seguite, tra queste abbiamo Lucifer, Vis a Vis, The Witcher. Scopriamo di seguito maggiori dettagli sulle suddette serie TV.

Lucifer, Vis a Vis, The Witcher: le nuove puntate su Netflix stanno per arrivare

Iniziamo subito a parlare dell’arrivo delle nuove puntate di Lucifer. La serie TV americana è arrivata sul piccolo schermo di Netflix con una piccola parte di novità. Infatti, solitamente Lucifer arrivava sulla piattaforma con 16 episodi, ma stavolta, a causa del Coronavirus, l’uscite è stata suddivisa in 8 episodi. La data dei secondi 8 episodi non è ancor arrivata, ma per ora possiamo vedere le prime otto puntate.

Continuiamo parlando di Vis a Vis. La serie TV spagnola ha riscosso un successo davvero internazionale e tornerà di nuovo su Netflix. Questa volta però non tornerà con una nuova stagione, bensì con uno spin-off chiamato “Vis a Vis: El Oasis“, dove Zulema e Macarena saranno le protagoniste indiscusse.

Infine, concludiamo con The Witcher. La serie TV è da poco uscita con le nuove stagioni, dunque non ci sono delle vere e proprie notizie. Tuttavia, ci sarebbe uno speciale prequel, ossia una miniserie prequel che prende il nome di The Withcer: Blood Origin.