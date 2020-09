Huawei continua a lavorare sul suo nuovo sistema operativo per svincolarsi in modo definitivo da Android, ma al momento ci sono poche certezze. Il colosso cinese specializzato nella produzione di dispositivi si sta preparando per lanciare nel minor tempo possibile dei nuovi smartphone con il nuovo sistema operativo, ma cosa si sa a riguardo?

Huawei sta lavorando al nuovo sistema operativo: ecco quali sono le informazioni a riguardo

Secondo le ultime indiscrezioni ricevute, questo nuovo e innovativo sistema operativo si chiama HarmonyOS ed è completamente realizzato da Huawei per sostituire in modo definitivo quello di Android. Il colosso cinese ha annunciato questo progetto già da un anno durante una conferenza dedicata agli sviluppatori e potrebbe realmente mancare sempre meno a questo tanto atteso arrivo.

Alcune indiscrezioni rivelate negli ultimi giorni hanno confermato un SDK beta già disponibile per alcuni modelli di Smartwatch, smart tv e altri dispositivi. Questo kit di sviluppo dovrebbe essere pronto per alcuni modelli di smartphone per il mese di Dicembre di quest’anno.

Lo scontro con gli Usa si è intensificato notevolmente e anche per questo motivo Huawei ha deciso di impegnarsi al massimo in questo nuovo progetto. Difatti, il colosso cinese potrebbe non contare non solo su una serie di produttori, ma anche su diverse tecnologie americane utilizzate per la produzione dei suoi chip.

Realizzando un nuovo sistema operativo Huawei avrebbe la massima libertà nel promuovere un proprio store senza dover rispettare i vincoli che Google impone. Tantissimi suoi clienti non vedono l’ora di scoprire maggiori dettagli, ma soprattutto sono curiosi di sapere se sarà all’altezza per sfidare i due colossi di Apple e Google.