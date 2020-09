Nel corso di questo settembre denso di annunci e nuove uscite, è in corso una battaglia strategica e tecnologica tra le due console più diffuse sul mercato. Stiamo parlando delle future Xbox S ed X, e della PlayStation 5. Una sfida che si ripresenta ogni due tre anni, e che guiderà il mercato per diversi mesi a venire. Quale sarà la scelta migliore?

Nel frattempo Sony sfodera tutte le sue carte, con gli abbonamenti PS Now e PS Plus in offerta, e con l’uscita di titoli esclusivi per PlayStation. In questo caso è Ghost of Tsushima ad occupare le scene e a rubare i riflettori a tutto il resto. Ma vediamo il calo di prezzo a solo un mese dalla presentazione per questo gioco destinato a diventare un vero e proprio classico.

Ghost of Tsushima, un capolavoro annunciato in offerta

Se non vedete l’ora di giocare a Ghost of Tsushima, ma il prezzo di 74.99€ di listino vi sembra esagerato, non preoccupatevi. Ci pensa Amazon a proporlo in sconto a solo un mese dalla sua uscita, rendendolo di fatto un best seller ad un prezzo scontatissimo.

Lo potete trovare infatti al prezzo di 48.99€ in questo momento. Un’offerta veramente allettante, che potrebbe avvicinare molti giocatori al nuovo titolo, con un risparmio di oltre 25€.

Cosa aspettate ad approfittare dell'offerta e godervi questo titolo fantastico?