Da qualche settimana in rete stiamo leggendo della possibile abolizione di bollo auto e canone Rai, le due tasse più odiate dai consumatori italiani, in quanto, sempre secondo la notizia, il Governo starebbe valutando di alleggerire il peso fiscale sulle nostre spalle. Si tratta di una fake news relativa a canone Rai e bollo auto sta circolando nell’ultimo periodo sul web, in tantissimi utenti ci hanno già creduto, per questo motivo è giusto porre i paletti da conoscere subito per evitare di illudersi o comunque di sperare in una soluzione favorevole.

Abolizione bollo auto e canone Rai: è una fake news

La notizia viene appositamente creata da utenti senza scrupoli, il cui unico obiettivo è quello di attirare il traffico verso un determinato sito internet, location nella quale vengono mostrati dei banner pubblicati, sui quali i suddetti guadagnano proporzionalmente alle visualizzazioni. Il loro scopo è chiaro, maggiori utenti riusciranno ad attrarre, più alto sarà il guadagno complessivo, ed il gioco è fatto.

Come al solito raccomandiamo caldamente di prestare attenzione a ciò che leggete in rete, prima di diffondere a vostra volta una notizia, controllate sempre la fonte e sopratutto fate una ricerca sul web, per capire se è stata riportata anche da testate più autorevoli.

Non esiste un modo per evitare di pagare il tanto odiato bollo. Ogni anno, lo Stato raccoglie una cifra pari a 6 miliardi di euro da quelle che sono le nuove immatricolazioni. Ma considerando la delicata situazione del settore motori, alcune Regioni stanno deliberando a favore di abolizioni temporanee.

Per il canone RAI, esistono invece delle circostanze in cui queste esenzioni sono applicabili. Gli utenti con più 75 anni di età possono evitare il versamento delle rate mensili, laddove però, la propria quota ISEE sia inferiore ai 7.000 euro annuali. Bisogna solo scaricare il modulo ufficiale F24 dal sito dell’Agenzia delle Entrate e presentarlo al CAF o al proprio Comune di Residenza. Con i giusti requisiti, si avrà l’esenzione totale da questa tassa.