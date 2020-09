WhatsApp si aggiorna: il nuovo update porta una novità attesissima

Sono tante le applicazioni che gravitano nel mondo della tecnologia, ma come WhatsApp nessuno mai è riuscito a tirare fuori determinati risultati. Questi sono dovuti certamente alla mole di lavoro ma soprattutto alla grande invenzione creata ormai diversi anni fa. La messaggistica istantanea è diventata fondamentale non solo per il passatempo, ma anche per il mondo lavorativo che ormai si rifà ad una piattaforma business.

A rendere tutto perfetto sono stati poi i vari aggiornamenti arrivati man mano, i quali hanno riso WhatsApp una vera e propria app ai limiti della perfezione. Secondo quanto riportato nelle prossime settimane dovrebbe arrivare un nuovo update, il quale porterà un’utilità in più per tutti gli utenti. Ad ora non sappiamo dirti le tempistiche ma certamente il progetto è in cantiere da tempo e risulta quasi terminato.

WhatsApp: arriva un tasto dedicato a chiamate vocali e videochiamate

Secondo le ultime voci che girano vorticosamente sul web, WhatsApp starebbe preparando ad apportare nuove migliorie alla piattaforma. Un nuovo aggiornamento sarebbe dunque pronto all’arrivo, per la gioia degli utenti che non attendono altro. Questo porterà un avere propria comodità, la quale riguarderà chiamate vocali e videochiamate.

Stando alle ultime informazioni infatti WhatsApp sta sviluppando una nuova interfaccia che cambierà l’organizzazione del menu di chiamata inserendo un nuovo pulsante. Questo consentirà di scegliere tra chiamata vocale e videochiamata. Almeno all’inizio il nuovo aggiornamento sarà esteso solamente alle chat di tipo aziendale, ma nulla esclude che in un futuro abbastanza prossimo tale feature possa arrivare anche agli utenti privati.