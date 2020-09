Inutile stare a dire che la regina in campo streaming di contenuti è sicuramente Netflix, la nota piattaforma californiana infatti, grazie al suo catalogo pressoché ricchissimo e super aggiornato, vanta una platea davvero incredibile e in costante crescita, merito ovviamente dell’impegno e dell’attenzione che la società impiega nella cura del sito.

Ovviamente Netflix vanta sui propri server le serie TV più amate al mondo, tra cui spiccano nomi come, The Order, Dark, Stranger Things, Tredici e You, le quali hanno riscosso un successo planetario che ha acceso l’attesa per l’arrivo delle nuove stagioni, vediamo insieme cosa accadrà.

Le ultime novità

Dark per molte settimane è rimasta in testa alla classifica di tutte le serie TV, le sue 3 stagioni pubblicate fin’ora hanno abbattuto ogni record ma anche la serie stessa, infatti la trilogia in quanto auto-conclusiva, pone la parola fine alle speranze di una quarta stagione.

The Order invece non ha ancora proferito notizia riguardo il suo futuro, nessuno sa cosa accadrà alla serie TV, la quale si appresta tra poco a sbarcare con la terza stagione ma non sappiamo se sarà seguita da un quarta.

La nota serie tv di stampo fantasy e vintage Stranger Things ci ha lasciati con la sua terza stagione che si chiudeva con l’apertura ad una quarta, la quale è stata annunciata e confermata da Netflix ma ancora non ha una data di ufficiale di esordio, la colpa è da attribuire alla pandemia.

Per quanto riguarda Tredici invece, la serie si è conclusa e nessuna altra stagione arriverà su Netflix.

Infine in ultima istanza abbiamo You, la serie presto tornerà sul piccolo schermo grazie all’arrivo della terza stagione.